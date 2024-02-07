غروسي: الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية يتحسن

أشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال مؤتمر صحفي في محطة زابوروجيه للطاقة النووية اليوم الأربعاء، إلى تحسن واستقرار الوضع في المحطة.

وقال غروسي: "أرى كل الجهود المهنية والعمل الهادف إلى استقرار الوضع. نعم، مما رأيته الوضع يتحسن، لكن كما قلت يجب ألا ننسى أن هناك صراعا مسلحا".

وأوضح أننا نتحدث عن احتمال انقطاع التيار الكهربائي واعتداءات وانتهاكات للسلامة المادية لمرافق المحطة. وأضاف: "هذه أمور تتجاوز قدرات هؤلاء المهنيين الذين يعملون في المحطة، وبهذا المعنى فإن الوضع ليس مستقرا بما فيه الكفاية".

ووصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، في زيارة عمل، إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية، برفقة أعضاء من البعثة وممثلين عن وزارة الدفاع الروسية إلى أراضي المحطة.

وتُعد زيارة غروسي الحالية هي الزيارة الرابعة على التوالي حيث جرت الزيارة الأولى في 1 سبتمبر 2022. ويشار إلى أنه يتواجد عدد من المتخصصين في الوكالة بالمحطة، حيث يتم تغييرهم على أساس التناوب.

وتقع محطة زابوروجيه النووية، على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها.

ومنذ مارس 2022، أصبحت محطة زابوروجيه للطاقة النووية، تحت حماية القوات الروسية، وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.

المصدر: RT