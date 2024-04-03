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بولندا: الهجوم على عمال الإغاثة في غزة يضع التضامن مع إسرائيل "أمام امتحان"

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بولندا: الهجوم على عمال الإغاثة في غزة يضع التضامن مع إسرائيل
Globallookpress
رئيس الوزراء دونالد توسك
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قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 7 من العاملين بالمجال الإنساني في غزة وبينهم مواطن بولندي "يضع التضامن مع إسرائيل أمام امتحان".

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وصرح توسك عبر منصة "إكس" متوجها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، والسفير الإسرائيلي في وارسو: "اليوم تضعان هذا التضامن أمام امتحان، الهجوم المأسوي على المتطوعين ورد الفعل عليه يثيران غضبا مفهوما".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "الغالبية العظمى من البولنديين أبدوا تضامنا تاما مع إسرائيل بعد هجوم حركة "حماس"، في 7 أكتوبر ما أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة".

وردا على سؤال حول احتمال ارتفاع مستويات معاداة السامية في بولندا، قال وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي "هذه هي الحال أصلا".

واعتبر أنه على إسرائيل "الاعتذار ودفع تعويضات لأسر الضحايا" الذين قتلوا في الغارة الإسرائيلية.

وأضاف سيكورسكي لإذاعة "ترويكا" العامة "إذا كان صحيحا أن قافلة تعرضت لهجوم متعمد لأنه اعتقد أنها تضم إرهابيا وأدى ذلك إلى التضحية بأرواح مدنيين، فأنا لا أعرف أي نظام يمكن أن يبرر هذا الأمر".

وتابع "إذا كان الأمر كذلك، فيجب على إسرائيل أن تعتذر وتدفع تعويضات لأسر الضحايا".

وأردف "طلبت التعاون الكامل مع النيابة العامة لدينا، لا يمكننا التقليل من شأن هذا الأمر بالقول إن أمور تحدث في زمن الحرب، كما قال نتانياهو أمس".

وأكدت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الأمريكية مقتل 7 من موظفيها بضربة إسرائيلية قبل أمس الاثنين، معلنة تعليق عملياتها في قطاع غزة.

المصدر: RT

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