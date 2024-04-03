أخطأنا في تحديد هويتهم.. الجيش الإسرائيلي يعلق على استهداف فريق الإغاثة الدولي في غزة (فيديو)

علق رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي على استهداف قافلة منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الإغاثية في قطاع غزة ومقتل 7 من عمالها، مؤكدا أن الحادث "وقع بالخطأ".

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ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تغريدة على منصة "إكس" تضمنت فيديو لرئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، وتعليقه على حادث استهداف موظفي (WCK) في القطاع، وقال هاليفي: "وقوع هذا الحادث المروع جاء نتيجة الخطأ في تحديد هوية هؤلاء وسط ظروف بالغة التعقيد، خلال ساعات الليل وأثناء حرب، وكان يجب ألا يحدث، إننا سنستكمل التحقيق خلال الأيام القليلة المقبلة وسنستخلص العِبر لنطبقها فورا".

وأضاف: "جيش الدفاع يعمل بتعاون وثيق مع منظمة "المطبخ المركزي العالمي" ويثمن عاليا عملها الهام".

وتابع: "لقد استكملنا التحقيق الأولي في ملابسات هذا الحادث، وأقولها بوضوح لم يتم استهداف موظفي الإغاثة التابعين لمنظمة الـ (WCK) عمدا".

رئيس الأركان معلقًا على حادث إصابة موظفي WCK في قطاع غزة: وقوع هذا الحادث المروع جاء نتيجة الخطأ في تحديد هوية هؤلاء وسط ظروف بالغة التعقيد – خلال ساعات الليل وأثناء حرب. وكان يجب ألا يحدث؛ إننا سنستكمل التحقيق خلال الأيام القليلة المقبلة، وسنستخلص العِبر لنطبّقها فورًا



رئيس… pic.twitter.com/l64AA7z0qu — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 3, 2024

وأردف: "تم طرح النتائج الأولية علي هنا للتو في مقر القيادة الجنوبية، وقد زرت غرفة عمليات القيادة الإنسانية الجديدة التي أنشأناها هنا اليوم بغية تحسين طريقة تنسيقنا لتوزيع المساعدات في غزة، وسنواصل العمل على حماية المنظمات الدولية القائمة على توزيع المساعدات الإنسانية".

وأوضح هاليفي: "يشكل هذا الهجوم خطأ جسيما، إذ تخوض إسرائيل حربا على "حماس" وليس على أهل غزة".

وقال: "نأسف للإصابة غير المتعمدة لموظفي (WCK) ونبعث بخالص تعازينا من صميم قلبنا للعائلات، وكذلك لمنظمة "المطبخ المركزي" العالمي بأسرها".

وأكد أن "آلية التحقيق التابعة لهيئة الأركان العامة ستحقق في ملابسات هذا الحادث بشكل جوهري وشامل، على أن نستكمل التحقيق خلال الأيام القليلة المقبلة، وسنستخلص العبر لنطبقها فورا".

وختم قوله: "نولي أهمية بالغة لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية وسنستمر في العمل على دعم هذا المجهود الحيوي".

وكانت أكدت المنظمة أمس "مقتل 7 من موظفينا في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة، أثناء مغادرة فريقنا مستودعا بدير البلح رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي".

وقدم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ "اعتذاره" لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" بعد مقتل 7 من عماله في هجوم للجيش الإسرائيلي في دير البلح وسط غزة فجر الثلاثاء.

وصرح مسؤول عسكري إسرائيلي أمس الثلاثاء لصحيفة "نيويورك تايمز"، بأن تحقيقات الجيش الإسرائيلي خلصت إلى مسؤولية تل أبيب عن الهجوم على سيارة فريق "المطبخ المركزي العالمي" في غزة.

المصدر: RT