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المفوضية الأوروبية تدين مع الناتو الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس"

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المفوضية الأوروبية تدين مع الناتو الهجوم الإرهابي على مركز
Sputnik
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أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمتحدثة باسم الناتو فرح دخل الله، الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس في مركز "كروكوس" بضواحي موسكو.

وكتبت المتحدثة باسم الناتو: "ندين بشكل لا لبس فيه الهجوم على رواد الحفلات الموسيقية في موسكو. لا شيء يمكن أن يبرر هذه الجرائم الشنيعة. نعرب عن تعاطفنا العميق مع الضحايا وعائلاتهم".

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وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية: "أدين بشدة الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس في موسكو، والذي أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه".

مساء يوم أمس الجمعة، اقتحم عدد من المسلحين مركز "كروكوس" في مدينة كراسنوغورسك قرب موسكو، وأطلقوا النار على الجمهور من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة، ما تسبب في اندلاع حريق ضخم في المبنى ومقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين.

وفي وقت سابق، قال حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف، إن عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز "كروكوس سيتي هول" في مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو، سيزداد بشكل كبير.

المصدر: تاس

 

 

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