السلطات الروسية: سيتم كشف المتواطئين مع الإرهابيين ولن يفلت أي منهم من العقاب

أفاد المكتب الصحفي للكرملين، بأن الأمن الروسي يعمل حاليا لتحديد كافة المتواطئين مع الإرهابيين الذين هاجموا مركز "كروكوس سيتي هول" قرب موسكو أمس الجمعة.

ويشار إلى أن مدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، أبلغ في وقت سابق، الرئيس فلاديمير بوتين بأنه تم اعتقال 11 شخصا على صلة بالهجوم الإرهابي المذكور، بينهم أربعة إرهابيين متورطين بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي.

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من جانبه أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، أن الذين نفذوا الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس سينالون العقاب حتما.

وقال: "بالطبع، لن يفلت المسؤولون عن عملية القتل الجماعية هذه من العقاب المحتوم".

ووفقا له، أظهرت حالة الطوارئ يوم أمس أن الإرهاب لا يزال يشكل تهديدا أمنيا.

مساء أمس الجمعة، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية عن وقوع هجوم إرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" في مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل 93 شخصا وإصابة العشرات.

المصدر: وكالات