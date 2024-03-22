مراسل RT يكشف وجود لقطات محورية مزيفة في فيلم أوكراني نال الأوسكار كأفضل وثائقي (فيديو)

دحض مراسل قناة RT الناطقة بالروسية صحة اللقطات التي وردت في الفيلم الأوكراني الحائز على جائزة الأوسكار "20 يوما في ماريوبول" فئة "أفضل فيلم وثائقي" مشيرا لتزوير لقطات رئيسية فيه.

وعلمت RT أن الوثائقي الأوكراني المناهض لروسيا والذي حصل على جائزة الأوسكار قبل أيام، صوّر وأظهر القصف الذي نفذته القوات المسلحة الأوكرانية على غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث ماتت العائلة هناك، على أنه "هجوم روسي" مزعوم على ماريوبول.

كما أظهر الفيلم سترة أطفال وردية اللون معلقة على غصن شجرة، ومن المفترض أنه تم تصويرها هناك، إلا أن هذه كانت لقطات مأخوذة من جمهورية دونيتسك الشعبية.

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ويقول مراسل RT رومان كوساريف إنه بعد البحث في الأرشيف، وجدنا نفس اللقطة، ولكن لا تمت بأي صلة للعنوان الذي يحمله الفيلم "20 يوما في ماريوبول".

ومضى المراسل إلى غورلوفكا، التي قصفتها أوكرانيا نفسها، واستأجر المنزل الذي توفيت فيه عائلة بولاييف في عام 2014: أوليغ، تاتيانا، دانييل البالغ من العمر 9 سنوات وصوفيا ذات الـ4 سنوات. وأثناء القصف الأوكراني أصابت قذيفة الشقة بشكل مباشر.

إن الأشياء الموجودة في الفيلم تخص صوفيا الصغيرة. وقالت إيرينا، إحدى جارات الأسرة المتوفاة، إنه بالإضافة إلى مستلزمات الأطفال، كانت هناك ألعاب معلقة على الشجرة.

يشار إلى أن "20 يوما في ماريوبول"، هو فيلم وثائقي أوكراني لعام 2023 من إخراج مستيسلاف تشيرنوف، ومن إنتاج وكالة "أسوشيتد برس" و"فرونت لاين" وأقيم العرض العالمي الأول له في 20 يناير 2023.

المصدر: RT