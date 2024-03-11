تعليقا على منح أوسكار لفيلم أوكراني.. مدفيديف يدعو إلى إنتاج أفلام وطنية عن العملية العسكرية

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، عبر قناته على تيلغرام، إنه يجب على منتجي الأفلام الروس أن يباشروا في إنتاج أفلام عن العملية العسكرية الخاصة.

وخلال تعليقه على حصول الفيلم المناهض لروسيا "20 يوما في ماريوبول" على جائزة الأوسكار في فئة "أفضل فيلم وثائقي"، أضاف مدفيديف بتهكم: "يتم منح جوائز أوسكار لأي كان".

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وأشار إلى أن نوعية السينما الروسية وجودتها باتت أفضل بكثير مما كانت عليه قبل 10 إلى 15 عاما.

وبحسب مدفيديف، فقد تغير الكثير في السينما الروسية: باتت النصوص جيدة فعلا، والحوارات لائقة، وهناك مستويات عالية في مجال الإخراج والتمثيل".

وقال: "ومع ذلك. يجب علينا المضي قدما. يجب تصوير أفلام عن الحرب. طبعا لا يجوز التصوير عن الحرب بطريقة بدائية ومبتذلة ولا يجوز الاعتماد على المظاهر الفاخرة والفاتنة. لكن يجب أن يتم تصوير أفلام عن هذه الحرب، لقد حان الوقت. يجب أن نصنع أفلاما عن أبطالنا، ونمجد مآثرهم. يجب أن نصور أفلاما وثائقية وروائية. لقد حان الوقت. لقد حانت اللحظة لذلك".

ويشار إلى أن "20 يوما في ماريوبول"، هو فيلم وثائقي أوكراني لعام 2023 من إخراج مستيسلاف تشيرنوف، ومن إنتاج وكالة أسوشيتد برس وفرونت لاين. أقيم العرض العالمي الأول للفيلم في 20 يناير 2023.

وحصل مخرج الفيلم على جائزة أوسكار في فئة "أفضل فيلم وثائقي كامل".

وقال تشيرنوف، بهذه المناسبة: "هذه هي أول جائزة أوسكار في تاريخ أوكرانيا. أعتقد أنني سأكون أول مخرج على هذه المنصة يقول: أتمنى لو أنني لم أصنع هذا الفيلم أبدا".

المصدر: وكالات