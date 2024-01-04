ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن القائد العام للقوات فاليري زالوجني فقد أعصابه أثناء مناقشة مشروع قانون التعبئة في البرلمان الأوكراني، مطالبا بتلبية الاحتياجات لتغطية النقص في التعداد.

وقال زالوجني خلال خطاب بالبرلمان: "أنا بحاجة إلى الأفراد والجنود.. مع من يجب علي أن أقاتل؟، إما أن تتجهوا للعالم وتسألوا عن ذلك، أو عليكم بالذهاب للقتال إذا لم تقدموا ذلك على أكمل وجه".

للتذكير، يقوم البرلمان الأوكراني بسن التشريعات اللازمة لاستصدار قانون يقضي بتعبئة الرجال المتواجدين خارج البلاد في صفوف الجيش، ومن المقرر أن يتم التصويت على القانون في قراءة أولى يومي 10 و12 يناير، بحسب ما ذكرته صحيفة "سترانا".

وقال رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيكولاي أزاروف في وقت سابق، إن كييف تسعى لتجنيد نصف مليون شخص، لطلب مساعدات جديدة من الغرب بدعوى ضرورة الحفاظ على الجيش وتمويله.

هذا واعترف فاليري زالوجني، بصعوبة المهمة في أفدييفكا، مرجحا مغادرة القوات الأوكرانية المنطقة خلال 2 أو3 أشهر للمحافظة عليها بسبب النقص في التعداد.

كما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" أن خطة الولايات المتحدة لإضعاف روسيا من خلال الأزمة الأوكرانية باءت بالفشل، فيما يبقى نظام كييف هو الخاسر الأكبر في الصراع بأكمله.

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المصدر: RT