"صحيفة سترانا" القبض على 11 ألف أوكراني أثناء فرارهم من البلاد

أكد ممثل دائرة حرس الحدود الحكومية في أوكرانيا أندريه ديمشينكو اليوم الخميس، أن حرس الحدود الأوكراني قبض على نحو 11 ألف رجل حاولوا مغادرة أوكرانيا بشكل غير قانوني خلال عام 2023.

ونقلت صحيفة "سترانا" الأوكرانية عن ديمشينكو هذه التصريحات، حيث أشار إلى أن "8 آلاف شخص حاولوا مغادرة أوكرانيا عبر الغابة و 3 آلاف شخص باستخدام وثائق مزورة" خلال العام الجاري.

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وفي وقت سابق، قال دميتري بورودوفوي رئيس تحرير موقع Gromada24 البولندي الناطق باللغة الأوكرانية، إن "مشروع القانون الجديد بشأن التعبئة في أوكرانيا تسبب في حالة من الذعر في وارسو"، مشيرا إلى أن "طوابير طويلة اصطفت للحصول على جوازات سفر"، ونشر رئيس التحرير عدة صور تؤكد ذلك.

وصرحت دائرة الحدود البولندية، في وقت سابق من اليوم أن 27.8 ألف شخص دخلوا إلى بولندا من أوكرانيا خلال اليوم الماضي.

وقدمت الحكومة الأوكرانية إلى البرلمان في وقت سابق مشروع قانون حول قواعد التعبئة الجديدة، والذي أثار الكثير من النقاش في المجتمع الأوكراني حتى وهو بعد في مرحلة الصياغة، ومن بين المواد الرئيسية التي نص عليها مشروع القانون، تقييد حقوق الأشخاص الذين لا يحضرون إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري، لتصل حتى حجب الحسابات المصرفية ومنع السفر المؤقت وتجريدهم من حقوقهم في إجراء المعاملات المتعلقة بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وقيادة السيارات أو الحصول على رخصة قيادة… وتخفيض سن التجنيد من 27 إلى 25 عاما، وإمكانية توجيه استدعاءات التجنيد إلكترونيا، كما تعتزم السلطات الأوكرانية بمشروع قانونها أيضا تجنيد الأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة الثالثة، ويقترح المشروع أيضا إلغاء التجنيد الإجباري وتفعيل التدريب العسكري الشامل.

المصدر:RT