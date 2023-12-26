كتلتان في البرلمان الأوكراني تصرحان بعدم دعمهما مشروع قانون التجنيد الجديد

صرح ممثلا كتلتي "باتكيفشتشينا" و"التضامن الأوروبي" في البرلمان الأوكراني بأن من المستحيل دعم مشروع القانون الخاص بقواعد التعبئة الجديدة في القوات المسلحة الأوكرانية بنسخته الحالية.

وقالت رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة، وزعيمة كتلة "باتكيفشتشينا" في البرلمان الأوكراني، يوليا تيموشينكو، في مقطع فيديو نُشر على منصة يوتيوب: " مشروع القانون في نسخته الحالية التي قُدم بها (حول قواعد التعبئة الجديدة)، لا يحل المشكلة، وهو غير فعال وغير دستوري..بهذه الصيغة، لن يصوت فريقنا لصالحه".

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وبدوره، قال نائب البرلمان الأوكراني أليكسي جونشارينكو (المدرج في قائمة الإرهابيين والمتطرفين لـ Rosfinmonitoring)، والذي يمثل كتلة حزب الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو "التضامن الأوروبي"، على الهواء لقناة "رادا" التلفزيونية: "مشروع القانون هذا، الذي قدمته الحكومة يبدو غير مناسب بالنسبة لي.. أستطيع أن أقول إن من المستحيل التصويت لصالحه بدون تحسينات كبيرة فيه". وأضاف أن هذا رأيه الشخصي، مشيرا إلى أن كتلته الحزبية لم تناقش هذا الموضوع في الاجتماع بعد.

وقدمت الحكومة الأوكرانية إلى البرلمان في وقت سابق مشروع قانون حول قواعد التعبئة الجديدة، والذي أثار الكثير من النقاش في المجتمع الأوكراني حتى وهو بعد في مرحلة الصياغة، ومن بين المواد الرئيسية التي نص عليها مشروع القانون، تقييد حقوق الأشخاص الذين لا يحضرون إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري، لتصل حتى حجب الحسابات المصرفية ومنع السفر المؤقت وتجريدهم من حقوقهم في إجراء المعاملات المتعلقة بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وقيادة السيارات أو الحصول على رخصة قيادة… وتخفيض سن التجنيد من 27 إلى 25 عاما، وإمكانية توجيه استدعاءات التجنيد إلكترونيا، كما تعتزم السلطات الأوكرانية بمشروع قانونها أيضا تجنيد الأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة الثالثة، ويقترح المشروع أيضا إلغاء التجنيد الإجباري وتفعيل التدريب العسكري الشامل.

المصدر: تاس