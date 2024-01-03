مدفيديف يرد على رفض باريس إدانة هجوم قوات كييف على بيلغورود: جنون وغباء

انتقد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، موقف باريس بشأن الهجوم الإرهابي على بيلغورود، واصفا تصريحات المسؤولين الفرنسيين الذين رفضوا إدانة الهجمات بـ"الجنون والغباء".

ورد دميتري مدفيديف على تصريحات وزارة الخارجية الفرنسية التي وصفت الهجوم الإرهابي على بيلغورود، بأنه "الحق في الدفاع عن النفس"، واصفا ممثلي وزارة الخارجية بـ"المجانين والأغبياء".

وقال دميتري مدفيديف: "ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن الهجوم على بيلغورود باستخدام الذخائر العنقودية هو الحق في الدفاع عن النفس.. هذا جنون وغباء".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت الماضي أن قوات كييف نفذت هجمة عشوائية على مدينة بيلغورود الروسية بصواريخ وقنابل عنقودية.

وشددت وزارة الخارجية على أن "الهجوم الإرهابي نفذ عمدا على أماكن تتجمع فيها أعداد كبيرة من المدنيين والعائلات مع الأطفال".

هذا وقال حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف إن عدد المدنيين الذين قتلوا جراء القصف الأوكراني على مدينة بيلغورود الروسية ارتفع إلى 25 شخصا من بينهم 5 أطفال.

كما وصف دميتري مدفيديف الهجوم الإرهابي بالجريمة الدموية.

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المصدر: RT