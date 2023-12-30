الخارجية الروسية: نظام كييف يظهر مرة أخرى طبيعته النازية في الهجوم الإرهابي على بيلغورود

قالت وزارة الخارجية الروسية، يوم السبت، إن قصف نظام كييف لمدينة بيلغورود أظهر مرة أخرى طبيعته النازية واللا إنسانية.

وأوضحت الوزارة: "أن نظام كييف أظهر مرة أخرى طبيعته النازية اللا إنسانية وارتكب جريمة دموية أخرى، حيث هاجم المناطق السكنية في مدينة بيلغورود باستخدام أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة".

وشددت الوزارة على أن "الهجوم الإرهابي نفذ عمدا على أماكن تتجمع فيها أعداد كبيرة من المدنيين والعائلات مع الأطفال".

هذا وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بريطانيا تقف وراء الهجوم الإرهابي على بيلغورود، والتي تحرض بالتنسيق مع واشنطن نظام كييف على ارتكاب أعمال إرهابية.

كما طلبت روسيا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لبحث القصف الأوكراني لمدينة بيلغورود.

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المصدر: RT