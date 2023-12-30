لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية جنائية في القصف الأوكراني لمدينة بيلغورود

أعلنت لجنة التحقيق الروسية فتح قضية جنائية في قصف قوات كييف لمدينة بيلغورود وتوجيه تهم "محاولة القتل"، و"القتل العمد"، و"التدمير المتعمد/الإضرار بالممتلكات" إلى المتورطين بالهجوم.

وقالت اللجنة على "تلغرام" إن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، أوعز بإرسال محققين وخبراء في الجرائم إلى بيلغورود للتحقيق في ملابسات القصف.

إقرأ المزيد

وأضافت: "أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية تعليمات بتحديد جميع الأشخاص المتورطين بارتكاب جرائم ضد المدنيين، بما في ذلك أولئك الذين أصدروا أوامر بقصف المدنيين والبنية التحتية. بحيث يتم إجراء تقييم قانوني لأفعال كل شخص متورط".

ووفقا لآخر المعلومات الواردة من وزارة الطوارئ الروسية، فقد قُتل 14 شخصا بينهم طفلان في القصف على مدينة بيلغورود، وأصيب 108 آخرون، بينهم 15 طفلا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف شن ضربة عشوائية على مدينة بيلغورود بصواريخ "فيلخا" مزودة بذخائر عنقودية محظورة وصواريخ راجمات Vampire التشيكية.

المصدر: RT