الدفاع الروسية: نظام كييف يستخدم ذخائر عنقودية محظورة في قصف مدينة بيلغورود الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف شن ضربة عشوائية على مدينة بيلغورود بصاروخي "فيلخا" مزودين بذخائر عنقودية محظورة وصواريخ راجمات Vampire التشيكية.

وقالت الوزارة: "حاول نظام كييف اليوم شن هجوم عشوائي مزوج على مدينة بيلغورود باستخدام صاروخين من طراز "فيلخا" مزودين بذخائر عنقودية محظورة، وصواريخ راجمات Vampire التشيكية الصنع".

إقرأ المزيد

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها صدر في وقت سابق إسقاط 13 صاروخا أوكرانيا فوق مقاطعة بيلغورود الروسية.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بمقتل 10 أشخاص، بينهم طفل، جراء قصف أوكراني استهدف وسط مدينة بيلغورود الروسية في وقت سابق من اليوم السبت.

وأضافت الوزارة أن القصف أدى إلى سقوط 45 جريحا، بينهم 4 أطفال.

المصدر: RT