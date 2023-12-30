بيسكوف: تم إطلاع بوتين على القصف الأوكراني لمقاطعة بيلغورود الروسية

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه تم إطلاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قصف القوات الأوكرانية لمقاطعة بيلغورود الحدودية ما تسبب بمقتل 10 أشخاص وجرح العشرات.

وقال بيسكوف: "تم إطلاع الرئيس فلاديمير بوتين على الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية على المناطق السكنية في بيلغورود".

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وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بمقتل 10 أشخاص، بينهم طفل، جراء قصف أوكراني استهدف وسط مدينة بيلغورود الروسية في وقت سابق من اليوم السبت.

وأضافت الوزارة أن القصف أدى إلى سقوط 45 جريحا، بينهم 4 أطفال.

وأفاد حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عبر "تلغرام" في وقت سابق بأن "القوات المسلحة الأوكرانية قصفت وسط مدينة بيلغورود"، مضيفا أن قذائف أوكرانية أصابت مناطق سكنية في المدينة.

المصدر: RT