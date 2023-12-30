10 قتلى بينهم طفل وعشرات المصابين بقصف أوكراني لبيلغورد

لقي 10 أشخاص، بينهم طفل، مصرعهم جراء قصف أوكراني استهدف وسط مدينة بيلغورود الروسية اليوم السبت، حسبما أفادت وزارة الطوارئ الروسية.

وأضافت الوزارة أن القصف أدى إلى سقوط 45 جريحا، بينهم 4 أطفال.

وسمع في بلغورد حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر دوي انفجارات وتصاعدت فوق المدينة أعمدة دخان أسود، وفقا لـ"نوفوستي".

وأفاد حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عبر "تلغرام" في وقت سابق بأن "القوات المسلحة الأوكرانية قصفت وسط مدينة بيلغورود"، مضيفا أن قذائف أوكرانية أصيب مناطق سكنية في المدينة.

وتم تفعيل صافرات الإنذار في المدينة وأغلقت الشلطات المناطق الخطرة.

المصدر: "نوفوستي"