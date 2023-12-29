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الدفاع الروسية تعلن إسقاط 13 صاروخا أوكرانيّا فوق مقاطعة بيلغورود

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الدفاع الروسية تعلن إسقاط 13 صاروخا أوكرانيّا فوق مقاطعة بيلغورود
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها عن إسقاط 13 صاروخا أوكرانيّا فوق مقاطعة بيلغورود الروسية.

وجاء في البيان: "في 29 ديسمبر، في حوالي الساعة 23 ، تم قمع محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أراضي روسيا. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 13 صاروخا أوكرانيا فوق منطقة بيلغورود".

وفي سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة، أعلنت الدفاع الروسية يوم الجمعة أيضا أن قواتها نفذت 50 ضربة في وقت واحد، وضربة مكثفة واحدة بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيّرة، لمواقع الجيش والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية خلال آخر أسبوع.

كما تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

 

المصدر: تاس

 

 

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