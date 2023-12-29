الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك.

وجاء في بيان الوزارة: "في حوالي الساعة 18بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة ضد أهداف في روسيا، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة المسيرة الأوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك".

وكتب حاكم المقاطعة، ألكسندر بوغوماز، على تطبيق تلغرام، أن المسيرة سقطت في أجواء حي أونتشيسكي، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات أو ضحايا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، عن إسقاط الدفاعات الجوية الروسية مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك.

وفي سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة، أعلنت الدفاع الروسية اليوم الجمعة أيضا أن قواتها نفذت 50 ضربة في وقت واحد، وضربة مكثفة واحدة بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيّرة، لمواقع الجيش والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية خلال آخر أسبوع.

كما تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

المصدر: تاس