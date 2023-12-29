صرح النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، اليوم الجمعة، أن اجتماعا استثنائيا لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا سيعقد في تمام الساعة 00.00 بتوقيت موسكو.

وأشار إلى أن الاجتماع سيعقد بناء على طلب كييف والدول الغربية.

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وكتب بوليانسكي على "تلغرام": "في تمام الساعة 16:00 بتوقيت نيويورك (منتصف الليل بتوقيت موسكو) اليوم، سيكون هناك اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، بطلب من الأوكرانيين والغربيين".

وفي وقت سابق، صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع غير رسمي للمنظمة، بأن روسيا ليس لديها شك في الدور الرئيسي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تنفيذ الانقلاب في أوكرانيا.

وكان نيبينزيا قد صرح في وقت سابق، أن موسكو ليس لديها أي شك في قيام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدور رئيسي في تنفيذ الانقلاب بأوكرانيا.

وذكر نيبينزيا خلال اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي أن روسيا لا تشك في ضلوع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدور رئيسي في إثارة وإدارة احتجاجات الأقلية الصاخبة من متطرفين يمينيين ونازيين جدد، وتوظيفهم كوسيلة ضغط لتنفيذ الانقلاب في أوكرانيا"عام 2014.

ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محاولات ممثلي الدول الغربية تجميد الصراع في أوكرانيا وإعلان انتصار كييف بأنها عملية "احتيال".

المصدر:RT