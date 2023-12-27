قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن موسكو ليس لديها أي شك في قيام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدور رئيسي في تنفيذ الانقلاب بأوكرانيا.

وذكر نيبينزيا خلال اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي أن روسيا لا تشك في ضلوع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدور رئيسي في إثارة وإدارة احتجاجات الأقلية الصاخبة من متطرفين يمينيين ونازيين جدد، وتوظيفهم كوسيلة ضغط لتنفيذ الانقلاب في أوكرانيا"عام 2014.

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ووفقا للدبلوماسي الروسي، بدأ السياسيون الغربيون يذكرون هذا الأمر بشكل متزايد - وقد أدلى عضو الكونغرس الأمريكي، توماس ماسي، بتصريح اعترف فيه بأن الولايات المتحدة ساعدت في الإطاحة بالحكومة الأوكرانية.

يذكر أنه في 21 نوفمبر 2013، شهدت أوكرانيا بداية احتجاجات شعبية، سُميت بأحداث "الميدان الأوروبي". وسرعان ما تحولت هذه الاحتجاجات إلى أحداث دموية، انتهت في فبراير 2014 بالانقلاب على الحكومة المنتخبة.

المصدر: نوفوستي