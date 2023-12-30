علق مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة على هجوم كييف على بيلغورود، قائلا إن الهجمات على البنية التحتية المدنية والمدنيين تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، وهي غير مقبولة.

وقال المكتب: "الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية تنتهك القانون الإنساني الدولي، وهي غير مقبولة ويجب أن تتوقف على الفور".

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وأضاف: "وبالطبع يجب إدانتهم".

ووفقا لآخر المعلومات الواردة من وزارة الطوارئ الروسية، فقد قُتل 14 شخصا بينهم طفلان في القصف على مدينة بيلغورود، وأصيب 108 آخرون، بينهم 15 طفلا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف شن ضربة عشوائية على مدينة بيلغورود بصواريخ "فيلخا" مزودة بذخائر عنقودية محظورة وصواريخ راجمات Vampire التشيكية.

كما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بريطانيا تقف وراء الهجوم الإرهابي على بيلغورود، والتي تحرض بالتنسيق مع واشنطن نظام كييف على ارتكاب أعمال إرهابية.

المصدر: نوفوستي