قال حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف إن عدد المدنيين الذين قتلوا جراء القصف الأوكراني على مدينة بيلغورود الروسية ارتفع إلى 25 شخصا من بينهم 5 أطفال.

وأوضح غلادكوف: "في اليوم الأول من يناير، توفيت فتاة تبلغ من العمر أربع سنوات في مستشفى إقليمي للأطفال، وكانت في حالة خطيرة للغاية مع إصابات مجتمعة في الصدر والأعضاء الداخلية".

وأضاف: "لجأ شخصان آخران إلى الأطباء طلبا للمساعدة أمس، امرأة تعاني من كسر مفتوح في عظم المشط، ورجل يعاني من جرح مخترق في مقلة العين بجسم غريب، وقد أجرى الأطباء في المستشفى السريري الإقليمي بالفعل عملية جراحية للرجل، ولا تزال المرأة في طور الاستعداد لإجراء عملية جراحية".

هذا وأكدت وزارة حالات الطوارئ الروسية، في وقت سابق، أن طائرة تابعة لها وصلت إلى موسكو وعلى متنها 25 شخصا، بينهم 6 أطفال، من الذين أصيبوا بالقصف الأوكراني لمدينة بيلغورود.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بريطانيا تقف وراء الهجوم الإرهابي على بيلغورود، والتي تحرض بالتنسيق مع واشنطن نظام كييف على ارتكاب أعمال إرهابية.

كما شددت وزارة الخارجية على أن "الهجوم الإرهابي نفذ عمدا على أماكن تتجمع فيها أعداد كبيرة من المدنيين والعائلات مع الأطفال".

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المصدر: تاس