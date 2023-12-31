طائرة وزارة الطوارئ تصل إلى موسكو وعلى متنها 25 من جرحى بيلغورود  

قالت وزارة حالات الطوارئ الروسية، إن طائرة تابعة لها وصلت إلى موسكو وعلى متنها 25 شخصا، بينهم 6 أطفال، من الذين أصيبوا بالقصف الأوكراني أمس لمدينة بيلغورود.

ووفقا لبيان الوزارة، وصلت إلى مطار قرب موسكو، طائرة من طراز Il-76 تابعة لها كانت قد أقلعت من بيلغورود، وهي مجهزة بمعدات طبية حديثة بما في ذلك أجهزة تهوية الرئتين وأجهزة مراقبة القلب، مما يسمح بتقديم الرعاية الطبية للجرحى أثناء الرحلة الجوية.

إقرأ المزيد

ورافقت المصابين، مجموعة أطباء من مفرزة "Tsentrospas" التابعة لوزارة حالات الطوارئ الروسية، وعلماء نفس من مركز المساعدة النفسية الطارئة التابع لوزارة حالات الطوارئ الروسية ومتخصصون آخرون.

بعد ظهر السبت، قال فياتشيسلاف غلادكوف محافظ مقاطعة بيلغورود، إن الجيش الأوكراني قصف وسط بيلغورود. وبحسب البيانات الرسمية حتى الساعة 8.30 يوم الأحد، أسفر هذا القصف عن مقتل 24 شخصا وإصابة 108. ورصدت أضرار مختلفة في 37 عمارة سكنية، و453 شقة، و3 منازل خاصة، و7 مرافق اجتماعية.

ويوم أمس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف نفذت هجمة عشوائية على مدينة بيلغورود الروسية بصواريخ وقنابل عنقودية.

وأوضحت الوزارة أن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة بيلغورود بقذائف عنقودية من راجمات الصواريخ "فيلخا"، وبقذائف تشيكية من طراز Vampire. واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية معظم الأهداف المعادية، لكن ومع ذلك سقطت عدة قذائف وصواريخ على المدينة.

المصدر: وزارة حالات الطوارئ الروسية+ نوفوستي