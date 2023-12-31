ارتفاع عدد القتلى في قصف مدينة بيلغورود الروسية إلى 22 شخصا

قال فياتشيسلاف غلادكوف محافظ مقاطعة بيلغورود، إن عدد القتلى نتيجة الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية على مدينة بيلغورود ارتفع إلى 22 شخصا.

وكتب الحاكم على قناته في تيلغرام معربا عن تعازيه لأسر وأصدقاء الضحايا: "للأسف الكبير، ولحزننا الشديد، ارتفع عدد القتلى بعد قصف بيلغورود أمس، ووصل إلى 22. الليلة الماضية توفي أحد المصابين في المستشفى".

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وأشار غلادكوف إلى أن من بين المصابين الـ 109، لا يزال 25 شخصا في حالة خطيرة، ويخطط لنقلهم إلى مستشفيات فيدرالية.

وأضاف المحافط أنه تضررت نتيجة القصف الأوكراني، 30 بناية سكنية و381 شقة وعدد من المنازل الخاصة والكثير من السيارات.

يوم أمس السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف نفذت هجمة عشوائية على مدينة بيلغورود الروسية بصواريخ وقنابل عنقودية.

وأوضحت الوزارة أن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة بيلغورود بقذائف عنقودية من راجمات الصواريخ "فيلخا"، وبقذائف تشيكية من طراز Vampire. واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية معظم الأهداف المعادية، لكن ومع ذلك سقطت عدة قذائف وصواريخ على المدينة.

وبتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توجه فريق من وزارة الصحة برئاسة الوزير ميخائيل موراشكو إلى مدينة بيلغورود.

المصدر: نوفوستي