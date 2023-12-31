أكد نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن العديد من دول العالم بدأت تدرك فساد نظام كييف.

كما أشار بوليانسكي إلى أن عام 2023 كان عاما صعبا لكنه أفضل من عام 2022، لأن الأمم المتحدة بدأت تغير تصورها عن الصراع في أوكرانيا.

وأضاف: "بدأ العديد من زملائنا في الأمم المتحدة يدركون فساد نظام كييف وطبيعته المعادية للشعب الأوكراني".

وأكد بوليانسكي أنه بالنسبة للكثيرين في الأمم المتحدة، أصبح دور الغرب في تصعيد الصراع واضحا.

في وقت سابق، قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة متواطئة في جرائم كييف.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف شن ضربة عشوائية على مدينة بيلغورود بصواريخ "فيلخا" مزودة بذخائر عنقودية محظورة وصواريخ راجمات Vampire التشيكية.

كما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بريطانيا تقف وراء الهجوم الإرهابي على بيلغورود، والتي تحرض بالتنسيق مع واشنطن نظام كييف على ارتكاب أعمال إرهابية.

وأفاد حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عبر "تلغرام" في وقت سابق بأن "القوات المسلحة الأوكرانية قصفت وسط مدينة بيلغورود"، مضيفا أن قذائف أوكرانية أصابت مناطق سكنية في المدينة.

المصدر: RT