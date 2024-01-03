الخارجية الفرنسية ترفض إدانة الضربات الأوكرانية على مدينة بيلغورود الروسية

رفضت وزارة الخارجية الفرنسية إدانة الضربات الصاروخية الأوكرانية على مدينة بيلغورود الروسية، والتي أسفرت عن مقتل 25 شخصا، ووصفتها بأنها دفاع مشروع.

وخلال المؤتمر الصحفي اليومي للوزارة، طلب الصحفيون منها توضيح موقف باريس من الضربات الصاروخية التي شنتها القوات الأوكرانية باستخدام الذخائر العنقودية المحظورة.

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ولكن الخارجية الفرنسية تجاهلت السؤال، واكتفت بالقول إن أوكرانيا "تمارس حقها المشروع في الدفاع وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت الماضي أن قوات كييف نفذت هجمة عشوائية على مدينة بيلغورود الروسية بصواريخ وقنابل عنقودية.

وقال حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف إن عدد المدنيين الذين قتلوا جراء القصف الأوكراني على مدينة بيلغورود الروسية ارتفع إلى 25 شخصا من بينهم 5 أطفال.

المصدر: نوفوستي