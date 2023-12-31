نيبينزيا: ستتم معاقبة منظمي ومنفذي الهجوم الإرهابي على مدينة بيلغورود الروسية

أكد ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن جميع منظمي ومنفذي الهجوم الإرهابي على مدينة بيلغورود الروسية سيعاقبون.

وقال نيبينزيا: "جميع منظمي ومرتكبي هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ترتكبها الزمرة التي اغتصبت الحكم في كييف سيتعرضون لعقاب لا مفر منه".

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وشدد على "أننا ندعو جميع الحكومات المسؤولة والهياكل الدولية ذات الصلة إلى إدانة هذا الهجوم الإرهابي الوحشي بشدة، والذي تم ارتكابه باستخدام الذخائر العنقودية المحظورة في معظم الدول الغربية، وأن تنأى بنفسها علنا عن نظام كييف ورعاته الغربيين الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف شن ضربة عشوائية على مدينة بيلغورود بصواريخ "فيلخا" مزودة بذخائر عنقودية محظورة وصواريخ راجمات Vampire التشيكية.

كما أكد ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف أن صمت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن الضربة الأوكرانية القاتلة على مدينة بيلغورود "وصمة عار".

المصدر: نوفوستي