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آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /05.11.2023/

أخبار العالم

آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /05.11.2023/
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تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

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