الغواصة الذرية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" تنفذ إطلاق صاروخ "بولافا"

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الغواصة الذرية الاستراتيجية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" نفذت بنجاح عملية إطلاق اختباري باليستي من طراز "بولافا" من البحر.

وجاء في بيان الوزارة: "في إطار المرحلة النهائية لبرنامج الاختبار الحكومي، نفذت الغواصة الذرية الصاروخية الاستراتيجية الجديدة الإمبراطور ألكسندر الثالث، عملية إطلاق ناجحة لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز بولافا من النوع البحري. وتم الإطلاق من البحر الأبيض إلى ميدان الاختبار القتالي كورا في شبه جزيرة كامتشاتكا".

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وجرت عملية إطلاق الصاروخ بشكل طبيعي من تحت الماء، ووصلت رؤوسه الحربية إلى الهدف في الوقت المحدد.

ويعتبر هذا الإطلاق الحلقة الأخيرة في اختبار الغواصة، وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرار بشأن قبولها في قوام القوات البحرية الروسية.

وغواصة "الإمبراطور ألكسندر الثالث"، هي حاملة الصواريخ السابعة من سلسلة "بوري-أ". وهي قادرة على حمل 16 صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز بولافا.

المصدر: نوفوستي