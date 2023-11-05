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مستشار أوكراني سابق: انقلاب جرى في أوكرانيا

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مستشار أوكراني سابق: انقلاب جرى في أوكرانيا
Sputnik
برلمان أوكرانيا - أرشيف
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قال أوليغ سوسكين، الذي عمل كمستشار لدى رئيس أوكرانيا الأسبق ليونيد كوتشما إنه تم تدمير البرلمان الأوكراني وتدير الدولة هيئة غير دستورية قامت بانقلاب عبر أحكام عرفية غير قانونية.

وأضاف سوسكين على قناته في يوتيوب: "تم تنفيذ انقلاب مخالف للدستور. البرلمان الأوكراني مصاب بالشلل، لم تعد مسموعة على الإطلاق كتلة يوليا تيموشينكو البرلمانية. لقد تم سحقها، كما تم سحق كتلة الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو. لذلك، تم فرض الأحكام العرفية بشكل غير قانوني في جمهورية أوكرانيا البرلمانية - الرئاسية ويتم تمديد هذه الأحكام بشكل غير قانوني. وهذا ما يسمى اغتصاب السلطة".

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ووصف سوسكين مكتب رئيس أوكرانيا بأنه هيئة غير دستورية، وعبارة عن "ديوان" بسيط يقيد بشكل غير قانوني حقوق المواطنين الأوكرانيين.

وشدد المستشار السابق على ضرورة عزل فلاديمير زيلينسكي، بسبب انتهاك الدستور فيما يتعلق بالانتخابات، وفرض الأحكام العرفية، وكذلك بسبب الأعمال الإجرامية التي ارتكبها نظام كييف ضد مواطنيه، لكن ذلك لا يحدث لأن أوكرانيا تحولت إلى دولة قطاع الطرق.

المصدر: نوفوستي

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