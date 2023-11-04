زيلينسكي ينفي صحة التقارير الغربية عن محاولات الغرب إقناعه بالتفاوض مع روسيا

نفى الرئيس الأوكراني فلايمير زيلينسكي صحة التقارير الغربية التي تحدثت عن محاولات الغرب إقناعه بالتفاوض مع روسيا حول حل الأزمة الأوكرانية وتقديم بعض التنازلات.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي وصلت إلى كييف: "لا أحد اليوم يمارس ضغوطا علي. حدث مثل هذا الأمر (الضغط) منذ بداية الصراع وقبل الصراع. لا أحد من قادة الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة يضغط علينا اليوم للجلوس والتفاوض مع روسيا وتقديم (التنازل) شيء ما بالمقابل".

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وأضاف أنه "مثل هذه المفاوضات غير قائمة ولن تحدث".

وأشار في الوقت نفسه إلى أن موضوع الضغط الغربي على كييف بغرض إجراء المفاوضات مع روسيا يحظى بتأييد "حتى من قبل الأوكرانيين".

وكانت قناة NBC التلفزيونية، قد ذكرت نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة وأوروبا بدأتا في مناقشة مفاوضات السلام المحتملة بين روسيا وأوكرانيا وما قد يتعين على كييف التنازل عنه للتوصل إلى حل وسط، منوهة بأن عددا من هذه المحادثات بشأن التفاوض تم التطرق إليها الشهر الماضي.

وكما يشير المسؤولون فإن مثل هذه المفاوضات تشكل اعترافا بأن الصراع قد وصل إلى طريق مسدود، وأن الغرب لن يتمكن من الاستمرار في تقديم المساعدة لكييف. ويقول المسؤولون إن هناك "وقتا متبقيا حتى نهاية العام" قبل أن تصبح المناقشات حول محادثات السلام عاجلة.

وأعربت سلطات موسكو مرارا أنها كانت ولا تزال منفتحة على الحل الدبلوماسي للأزمة ومستعدة للرد على مقترحات جادة ووفق مصالح روسيا، في حين قام نظام كييف بمقاطعة المفاوضات مع روسيا وحظرها.

المصدر: تاس