أكد أوليغ سوسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن النظام المصرفي الأوكراني وعملة البلاد - الهريفنيا قد ينهاران في وقت قريب جدا حالما لم يتوقف القتال.

وقال المستشار السابق وهو خبير اقتصادي، مخاطبا مسؤولي بلاده والرئيس فلاديمير زيلينسكي، عبر موقع "يوتيوب": "شغلوا أدمغتكم. إذا لم يتوقف (القتال) الآن، فسوف تنهار عملة الهريفنيا في مكان ما في شهر ديسمبر، وسوف ينهار النظام المصرفي أيضا. <…> على العموم، هذا، على سبيل المثال، أسوأ من انهيار عملة اليورو. والجبهة بأكملها. لا ينبغي لنا أن نسمح لهذا أن يحدث. سوف تذرف دموع من دم".

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وأشار سوسكين إلى أن من الضروري رفع الأحكام العرفية في أوكرانيا، ووقف القتال وإقالة الرئيس فلاديمير زيلينسكي، وإلا فإنه سيدمّر البلاد وساكنيها.

يشار إلى أنه في وقت وفي وقت سابق، قال مستشار الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، إن من غير الممكن أن تكون هناك مفاوضات مع موسكو، وإن كييف تعارض أي سيناريو لوقف إطلاق النار، لأن هذا سيعني "انتصارا فعليا لروسيا".

وبحسب ما أشار إليه الكرملين فإنه لا توجد حاليا أي مقدمات تشي بانتقال الأوضاع الحالية إلى الاتجاه السلمي، وإن الأولوية المطلقة لموسكو هي تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا عبر الوسائل العسكرية.

المصدر: نوفوستي