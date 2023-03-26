رئيس البنك الوطني الأوكراني: الطرح المفرط للعملة الوطنية يهدد الاستقرار المالي

قال أندريه بيشني رئيس البنك الوطني الأوكراني، إن زيادة المعروض النقدي للعملة الوطنية (هريفنا) لسد عجز الميزانية يشكل مخاطر هائلة على الاستقرار المالي الكلي في البلاد.

وأشار بيشني في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إلى أن بلاده لن تلجأ بعد الآن إلى هذا النمط من التمويل النقدي "الخطير".

وأضاف: "كانت تلك وسيلة سريعة جدا، لكنها في غاية الخطورة".

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ومن المعروف أن صندوق النقد الدولي توصل هذا الأسبوع إلى اتفاق مع أوكرانيا بشأن برنامج قرض بقيمة 15.6 مليار دولار لمدة أربع سنوات. ويجب تأكيد هذا القرار من قبل مجلس الصندوق، الذي سيعلن موقفه في الأسابيع المقبلة.

ونوهت الصحيفة بأن شروط الصفقة، تضمنت التوقف عن الطرح التمويلي، واستخدام أسواق السندات المحلية، وفرض تدابير لزيادة الإيرادات الضريبية.

في وقت سابق، وعد البنك الوطني الأوكراني السفارة الأمريكية، اعتبارا من عام 2023 بوقف عملية ضخ الهريفنيا بالكامل لتغطية عجز ميزانية الدولة.

المصدر: نوفوستي