الدفاع الروسية: تدمير معدات جوية للعدو جراء استهداف مطارين عسكريين أوكرانيين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن قواتها ضربت خلال اليوم الماضي مطارين أوكرانيين، ما أدى إلى تدمير معدات وأسلحة جوية للعدو.

وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أنه تم تدمير مستودع للأسلحة الجوية في مطار "دنيبر" بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، إضافة إلى معدات جوية تابعة للطيران الحربي الأوكراني في مطار ميرغورود بمقاطعة بولتافا.

وحسب بيانات الدفاع الروسية، فإن خسائر الجيش الأوكراني خلال آخر 24 ساعة بلغت نحو 565 جنديا، وفي ما يلي تفاصيل ما جاء في تقرير الدفاع الروسية:

صد هجومين على محور كوبيانسك ومقتل أكثر من 30 عسكريا هناك

على محور كراسني ليمان خسر العدو أكثر من 60 عسكريا

على محور دونيتسك بلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 235 عسكريا

صد هجومين على محور جنوب دونيتسك وخسائر العدو تبلغ نحو 135 جنديا

صد 3 هجمات على محور زابوروجيه والقضاء على نحو 45 عسكريا

على محور خيرسون تجاوزت خسائر القوات الأوكرانية 60 فردا

اعتراض 13 صاروخا مجنحا مضادا للسفن من طرازي Storm Shadow و"نيبتون" وإسقاط 17 طائرة بدون طيار

المصدر: وزارة الدفاع الروسية