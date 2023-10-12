صحيفة عبرية: قلق في إسرائيل من "يوم غضب"في العالم مرتقب غدا الجمعة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، يوم الخميس، أن مجلس الأمن القومي حذر من أحداث احتجاجية في مختلف البلدان حول العالم، ومن "يوم الغضب" المرتقب غدا الجمعة.

وأشارت الصحيفة إلى "توقع مظاهرات ضخمة في العالم غدا الجمعة".

وأوضحت: "أعلن مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية أن قيادة حماس دعت جميع مؤيديها في جميع أنحاء العالم إلى تنظيم يوم غضب غدا الجمعة".

وأضافت الصحيفة نقلا عن بيان مجلس الأمن القومي: "من المرجح أن تقام أحداث احتجاجية في مختلف البلدان حول العالم، قد تتطور إلى أحداث عنيفة. في ضوء ذلك، يوصي مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية جميع الإسرائيليين المقيمين في الخارج بتوخي اليقظة، والابتعاد عن المظاهرات والاحتجاجات، وإذا لزم الأمر، إطلاعهم قوات الأمن المحلية على المظاهرات أو الاضطرابات المحتملة في منطقة تواجدهم".

هذا وفرقت الشرطة الفرنسية مظاهرات خرجت للتعبير عن دعم الفلسطينيين ورفض الحرب التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

وتشهد العديد من دول العالم مظاهرات حاشدة ضد الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والتي راح ضحيتها آلاف الأبرياء. كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الخميس، ارتفاع عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1537 شخصا، فيما أصيب نحو 6612 شخصا أخرين.

ومع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها السادس، تستمر الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية. وتستمر المواجهات في محيط غزة، وتتسع رقعتها لتشمل جنوب لبنان والحدود المصرية.

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المصدر: "يديعوت أحرونوت"