السلطات العراقية تتخذ إجراءات أمنية مشددة في محيط سفارات دول مساندة لإسرائيل

أفاد مراسل RT في العراق اليوم الخميس بأن السلطات العراقية اتخذت إجراءات أمنية مشددة في محيط سفارات دول مساندة لإسرائيل.

وذكر مراسلنا أن "المئات من عناصر الشرطة العراقية انتشروا بمحيط السفارة الألمانية في منطقة المنصور، ومحيط السفارة الفرنسية في منطقة الكرادة وسط بغداد، خشية اعتداءات قد تطاول السفارات أو تظاهرات قد تخرج في محيطها بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة".

وأضاف مراسلنا أن "القوات الأمنية العراقية تنتشر بشكل كبير في الليلة التي تسبق تظاهرات التيار الصدري، التي ستكون في ساحة التحرير يوم الجمعة".

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر العراقيين إلى الخروج بتظاهرة مليونية وسط بغداد بعد صلاة الجمعة، لمساندة الشعب الفلسطيني ضد إسرائيل.

كما وجهت قيادة القوات الأمنية، بضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية على السفارات الموجودة في العاصمة بغداد والتي كان لدولها موقف "سلبي" من الأحداث بقطاع غزة في فلسطين.

ومع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها السادس، تستمر الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية. وتستمر المواجهات في محيط غزة، وتتسع رقعتها لتشمل جنوب لبنان والحدود المصرية.

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المصدر: RT