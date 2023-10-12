كتائب القسام تعلن قصف عسقلان برشقة صاروخية أثناء ظهور "أبو عبيدة" بالصوت والصورة

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مساء اليوم الخميس، قصف عسقلان برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين، وذلك أثناء ظهور الناطق باسمها "أبو عبيدة" بالصوت والصورة.

وأفادت كتائب القسام بقصف عسقلان المحتلة برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين، في حين كان "أبو عبيدة" يلقي كلمة بالصوت والصورة، متوعدا فيها العدو الإسرائيلي بثمن باهظ إذا حاول الدخول إلى غزة.

وفي وقت سبق كلمة "أبو عبيدة"، أكدت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، "قصف عسقلان وأسدود المحتلتين بعشرات الصواريخ ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين".

وأفادت مراسلتنا بأن صافرات الإنذار دوت من دون توقف في أسدود وعسقلان وغلاف غزة.

هذا وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجازر كبيرة في مدينتي رفح ودير البلح خلال الساعاعت الأخيرة.

ومع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها السادس، تستمر المواجهات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في محيط غزة، وتتسع رقعتها لتشمل جنوب لبنان والحدود المصرية.

المصدر: RT