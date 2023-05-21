قوات "فاغنر" تنشر فيديو لتطهير آخر معاقل نازيي كييف في مدينة باخموت (فيديو)

نشر مقاتلو "فاغنر" فيديو لتطهير آخر المباني التي تحصّنت فيها فلول قوات كييف بمدينة أرتيوموفسك (باخموت)، قبل تحريرها بالكامل من نازيي قوات كييف ونخبة مرتزقتها.

وقال أحد مقاتلي المجموعة لوكالة "نوفوستي" الروسية: "قمنا بتطهير آخر المباني التي كانت معقلا للقوات الأوكرانية، وتأكدنا من خلوه من المرتزقة الأوكرانيين، وتمت العملية بهدوء ودقة كبيرين"، مؤكدا أن "المبنى ومحيطه في الجانب الغربي تحت سيطرة قوات "فاغنر" الكاملة الآن".

وأشار إلى أن "فاغنر" سيطرت على جميع المباني المكونة من 9 طوابق في المدينة، وأن مقاتلي قوات كييف الذين فروا من المدينة، يحاولون الآن ضربها بالمدفعية.

وأعلن مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، أمس السبت، أن القوات الروسية فرضت سيطرتها الكاملة على المدينة.

وقال بريغوجين في تسجيل مصور من أرتيوموفسك: "بحلول ظهر اليوم الموافق للـ20 من مايو، نعلن السيطرة التامة على الجزء الأخير من أرتوموفسك بعد 224 يوما من القتال".

وأضاف أن "فاغنر" ستسحب وحداتها من أرتيوموفسك للاستراحة، قبل أن تسلّم المدينة للجيش الروسي في الـ25 من مايو.

المصدر: نوفوستي