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الخارجية الروسية تدعو للتهدئة في المسجد الأقصى

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الخارجية الروسية تدعو للتهدئة في المسجد الأقصى
AP Mahmoud Illean
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تؤكد أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تهدئة الموقف بشأن المسجد الأقصى في القدس وقطاع غزة، في أسرع وقت.

استقبل مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا، ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، سفير دولة فلسطين في موسكو عبد الحفيظ نوفل، ونوقشت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل التصعيد المأساوي الحاد في المسجد الأقصى وقطاع غزة.

وشدد الجانب الروسي على "أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تهدئة الموقف في أسرع وقت ممكن وخلق الظروف الملائمة لإقامة عملية سياسية مستدامة تهدف إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة".

وأصيب عشرات الفلسطينيين خلال اقتحامات القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى في القدس، وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت 350 فلسطينيا في اقتحامات الأقصى.

وأدانت الأردن ومصر تصرفات إسرائيل، وأفادت الدائرة الصحفية للجيش الإسرائيلي، أن مقاتلين ودبابات إسرائيلية هاجموا مواقع حركة حماس في قطاع غزة فجر الأربعاء ردا على إطلاق صواريخ على منطقة الغلاف.

المصدر: نوفوستي

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