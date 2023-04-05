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صور وفيديوهات تظهر الدمار داخل المسجد الأقصى بعد اقتحامه

أخبار العالم العربي

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أظهرت صور وفيديوهات الدمار الذي أصاب أقساما داخل المسجد الأقصى إثر اقتحامه من قبل القوات الإسرائيلية.

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وأصيب ليلة الثلاثاء على الأربعاء عدد من المعتكفين في المسجد الأقصى، بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي المصلى القبلي لإخراجهم من هناك، وسط أجواء التوتر الشديدة في المكان.

فيما أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين أن القوات الإسرائيلية اعتقلت حتى الساعة الخامسة من فجر اليوم، نحو 400 فلسطيني من داخل المسجد الأقصى.

صور وفيديوهات تظهر الدمار داخل المسجد الأقصى بعد اقتحامه  
صور وفيديوهات تظهر الدمار داخل المسجد الأقصى بعد اقتحامه  
صور وفيديوهات تظهر الدمار داخل المسجد الأقصى بعد اقتحامه  
صور وفيديوهات تظهر الدمار داخل المسجد الأقصى بعد اقتحامه  
صور وفيديوهات تظهر الدمار داخل المسجد الأقصى بعد اقتحامه  
صور وفيديوهات تظهر الدمار داخل المسجد الأقصى بعد اقتحامه  
صور وفيديوهات تظهر الدمار داخل المسجد الأقصى بعد اقتحامه  
صور وفيديوهات تظهر الدمار داخل المسجد الأقصى بعد اقتحامه  
صور وفيديوهات تظهر الدمار داخل المسجد الأقصى بعد اقتحامه  
صور وفيديوهات تظهر الدمار داخل المسجد الأقصى بعد اقتحامه  
صور وفيديوهات تظهر الدمار داخل المسجد الأقصى بعد اقتحامه  
صور وفيديوهات تظهر الدمار داخل المسجد الأقصى بعد اقتحامه  
صور وفيديوهات تظهر الدمار داخل المسجد الأقصى بعد اقتحامه  
صور وفيديوهات تظهر الدمار داخل المسجد الأقصى بعد اقتحامه  
صور وفيديوهات تظهر الدمار داخل المسجد الأقصى بعد اقتحامه  
صور وفيديوهات تظهر الدمار داخل المسجد الأقصى بعد اقتحامه  
صور وفيديوهات تظهر الدمار داخل المسجد الأقصى بعد اقتحامه  
صور وفيديوهات تظهر الدمار داخل المسجد الأقصى بعد اقتحامه  

المصدر: RT

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