تواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية.. اليوم الثاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/upd6
تتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين.
- خارطة تفاعلية".. شاهد ارتدادات زلزال تركيا المدمر على كل دولة من دول العالم خلال يوم واحد (فيديو)
- الجيش الروسي في سوريا يواصل تقديم المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة من الزلزال
- تركيا تنكس أعلامها لمدة 7 أيام حدادا على أرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق البلاد
- الصليب الأحمر الصيني يعلن عن إرسال 200 ألف دولار لكل من تركيا وسوريا لدعم جهود الإنقاذ
- نيودلهي: الهند ترسل فرق إنقاذ ودفعة أولى من المساعدات الإنسانية إلى تركيا
- كوريا الجنوبية ترسل فريق إنقاذ دوليا إلى تركيا للمساعدة في عمليات البحث عن المفقودين عقب الزلزال
- الصين ترسل فرق إنقاذ وطواقم طبية إلى تركيا لتقديم الإغاثة بعد الزلزال الذي أودى بحياة الآلاف
- طائرة إيرانية تحط في مطار دمشق الدولي حاملة مساعدات للمتضررين من الزلزال (فيديو)
- هزة أرضية تضرب جنوبي كازاخستان
- إدارة الكوارث والطوارئ التركية: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2921 قتيلا و15834 جريحا
- السفارة السعودية لدى تركيا تصدر تنويها هاما لرعاياها المتواجدين في المدن المتضررة من الزلزال
- أمير عبد اللهيان لتشاووش أوغلو: فريق طبي وإغاثي من الهلال الأحمر الإيراني في طريقه إلى تركيا للإغاثة