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الصليب الأحمر الصيني يعلن عن إرسال 200 ألف دولار لكل من تركيا وسوريا لدعم جهود الإنقاذ

تواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية.. لحظة بلحظة

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تواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية.. لحظة بلحظة
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تتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين.

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تغطية مستمرة لتداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا.. لحظة بلحظة
تغطية مستمرة لتداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا.. لحظة بلحظة

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تواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية.. لحظة بلحظة