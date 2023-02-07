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السفارة السعودية لدى تركيا تصدر تنويها هاما لرعاياها المتواجدين في المدن المتضررة من الزلزال

أخبار العالم العربي

السفارة السعودية لدى تركيا تصدر تنويها هاما لرعاياها المتواجدين في المدن المتضررة من الزلزال
AP
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أصدرت السفارة السعودية لدى تركيا تنويها هاما لرعاياها المتواجدين في المدن المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا فجر الاثنين.

وعلى حسابها في "تويتر"، قالت السفارة السعودية لدى تركيا: " المواطنون الكرام في المدن المتضررة من الزلزال نأمل منكم سرعة التواصل على جوال الطوارئ (00905495646655) وذلك على مدار الساعة".

وكانت سفارة المملكة قد أوضحت أنها لم تتلق حتى اللحظة أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين في مناطق الزلزال.

وفجر يوم الاثنين، ضرب زلزال مدمر بقوة  7.7 مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.

المصدر: "سبق"

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زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة