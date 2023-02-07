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إدارة الكوارث والطوارئ التركية: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2921 قتيلا و15834 جريحا

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إدارة الكوارث والطوارئ التركية: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2921 قتيلا و15834 جريحا
تركيا
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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا إلى 2921 قتيلا و15834 جريحا، وفق ما أفادت به إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد".

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وفجر أمس الاثنين، ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات محافظة كهرمان مرعش في تركيا، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.

كما وصلت ارتدادات الزلزال إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.

على إثر ذلك، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حدادا وطنيا لسبعة أيام في البلاد. وبحسب مرسوم أصدرته الحكومة، تنكس الأعلام حتى مساء الأحد 12 فبراير.

المصدر: RT + وكالات

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