خارطة تفاعلية".. شاهد ارتدادات زلزال تركيا المدمر على كل دولة من دول العالم خلال يوم واحد (فيديو)

شهد العالم سلسلة غير مسبوقة من الهزات الأرضية اليوم الثلاثاء، نتيجة للزلزال المدمر الذي هز عدة مناطق في تركيا أمس الاثنين وراح ضحيته آلاف الأشخاص إضافة إلى خسائر مادية كبيرة.

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ويظهر مقطع فيديو مدى تأثير الموجات الزلزالية التركية على الدول الأوروبية.

وسجلت عدة مناطق من تركيا منذ الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، هزات أرضية تباينت درجاتها، آخرها هزة ارتدادية بقوة 5.4 درجات، على بعد 43 كيلومترا من مدينة ملاطية.

كما سجلت عدة دول أخرى مثل جزر الكوريل وإندونيسيا والفلبين ونيويورك وكولومبيا وألسكا.. والقائمة تطول، هزات أرضية ارتدادية لم يكن لها تأثير خطير.

في غضون ذلك، ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 3432 قتيلا و21103 جريحا، وفق ما أفادت به إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد".

المصدر: RT