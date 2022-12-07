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لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي توصي بقبول ترشيح تريسي سفيرة لواشنطن في روسيا

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لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي توصي بقبول ترشيح تريسي سفيرة لواشنطن في روسيا
Globallookpress
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أوصت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء بترشيح لين تريسي لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى روسيا.

وتريسي عضو محترف في السلك الدبلوماسي الأمريكي، وشغلت منصب نائبة سفير الولايات المتحدة لدى موسكو بين 2014 و2017.

وتشغل لين تريسي منصب السفيرة الأمريكية في جمهورية أرمينيا منذ 2019، وكانت كبير مستشاري الشؤون الروسية في مكتب الشؤون الأوروبية الآسيوية في وزارة الخارجية الأمريكية، ونائبة مساعد وزير آسيا الوسطى في مكتب شؤون جنوب ووسط آسيا من 2012 وحتى 2014.

المصدر: تاس

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