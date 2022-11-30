المرشحة لمنصب السفير الأمريكي لدى روسيا تأمل بتوسيع قنوات الاتصال مع موسكو

صرحت المرشحة لمنصب السفير الأمريكي لدى روسيا لين تريسي بأنها تأمل في توسيع قنوات الاتصال بين واشنطن وموسكو.

وقالت تريسي خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشيوخ، يوم الأربعاء، إنه "خلال فترة عملي في منصب نائب السفير في موسكو كنا نلاحظ انكماشا جديا لقنوات الاتصال، وكانت روسيا تتهرب من الكثير من اللقاءات معنا".

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وتابعت: "لكنني أعتقد أنه يجب أن نستمر بطرح الأسئلة وإيجاد المجالات التي يمكن توسيع قنوات الاتصال فيها. وأنا مستعدة لمواصلة العمل على ذلك لمعرفة النتيجة التي قد يؤدي إليها".

وأضافت أن السفير السابق جون ساليفان قدم لها معلومات حول القنوات التي تمكن من الحفاظ عليها.

يذكر أنه في حال موافقة الكونغرس على تعيينها ستكون لين تريسي أول امرأة في منصب السفير الأمريكي لدى روسيا.

المصدر: تاس