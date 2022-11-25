جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن تعيين سفير جديد لدى روسيا

ستعقد لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي في 30 نوفمبر الجاري جلسة استماع بشأن تعيين لين تريسي سفيرة للولايات المتحدة لدى روسيا.

وجاء ذلك ضمن جدول عمل اللجنة الذي تم نشره يوم الجمعة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في سبتمبر الماضي عن ترشيح السفيرة الأمريكية لدى أرمينيا لين تريسي لمنصب السفير لدى روسيا.

ومن المقرر أن تحضرالمرشحة جلسة الاستماع لترد على أسئلة المشرعين الأمريكيين قبل التصويت على تعيينها في المنصب.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف موافقة موسكو على استقبال تريسي بصفة السفيرة الجديدة.

وفي حال موافقة الكونغرس على تعيينها ستكون تريسي أول امرأة في منصب السفير الأمريكي لدى روسيا.

يذكر أن لين تريسي سفيرة الولايات المتحدة لدى أرمينيا منذ عام 2019. وقبل ذلك كانت مستشارة لشؤون روسيا في قسم أوروبا وأوراسيا بالخارجية الأمريكية، وعملت كذلك في السفارة الأمريكية بموسكو خلال الفترة بين 2014 و2017، حيث كانت نائبة للسفير جون تيفت آنذاك.

وكانت تريسي، التي تخرجت في جامعة جورجيا كبكالوريوس في الشؤون السوفيتية في الثمانينيات، وتجيد اللغة الروسية، تشغل بعض المناصب الأخرى في الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي، وكانت مختصة بمنطقة آسيا الوسطى.

وتجدر الإشارة إلى أن منصب السفير الأمريكي لدى في موسكو لا يزال شاغرا منذ مغادرة السفير السابق جون ساليفان في 4 سبتمبر الماضي.

المصدر: تاس+RT