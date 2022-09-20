هجوم على سفارة أذربيجان في باريس وباكو تستدعي السفير الفرنسي

استدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية السفير الفرنسي لدى باكو، زاكاري غروس، وأبلغته باحتجاجها، على تعرض السفارة الأذربيجانية في باريس إلى هجوم من قبل مجموعة من الأرمن.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان أنه " تم استدعاء السفير الفرنسي لدى أذربيجان، زاكاري غروس، في 19 سبتمبر 2022، إلى مقر الوزارة، حيث تلقى مذكرة احتجاج على هجوم المتطرفين الأرمن على السفارة الأذربيجانية في فرنسا".

وأبلغ نائب وزير الخارجية الأذربيجاني، خلف خلفوف، السفير الفرنسي أن الهجوم الذي تعرضت له السفارة الأذربيجانية في باريس يمثل "انتهاكا صارخا لقوانين فرنسا وقواعد القانون الدولي المعمول بها".

وأعربت وزارة الخارجية للسفير الفرنسي عن احتجاجها على ما تعرضت له سفارة أذربيجان، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية الفرنسية تقاعست في حمايتها.

المصدر: تاس