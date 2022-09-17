 
مباشر

أذربيجان تكشف عن عدد قتلاها من العسكريين في المعارك الأخيرة على الحدود مع أرمينيا

أخبار العالم

أذربيجان تكشف عن عدد قتلاها من العسكريين في المعارك الأخيرة على الحدود مع أرمينيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ttiy

نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية قائمة بأسماء 79 من جنودها الذين لقوا حتفهم إثر المعارك الحدودية مع أرمينيا في الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر الجاري.

وتضم القائمة أسماء 14 ضابطا و 22 ضابط صف ورقيبا و43 جنديا.

وفي وقت سابق، أفيد بمقتل 77 عسكريا أذربيجانيا نتيجة الاشتباكات الأخيرة مع القوات المسلحة الأرمينية عند حدود البلدين.

وانتهت الاشتباكات على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا مساء يوم الأربعاء 14 سبتمبر الجاري.

من جهته وصل فريق عمل "المقر المشترك لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي" مساء الخميس الماضي إلى يريفان. وهدفه بحسب وزارة دفاع أرمينيا هو القيام بمهمة مراقبة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان وفقا للقرار الذي اتخذه مجلس الأمن لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"فليفكر الغرب في مصالحه وليفعل ما يريد".. أبرز تصريحات بوتين في مؤتمره الصحفي في سمرقند