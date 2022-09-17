أذربيجان تكشف عن عدد قتلاها من العسكريين في المعارك الأخيرة على الحدود مع أرمينيا

نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية قائمة بأسماء 79 من جنودها الذين لقوا حتفهم إثر المعارك الحدودية مع أرمينيا في الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر الجاري.

وتضم القائمة أسماء 14 ضابطا و 22 ضابط صف ورقيبا و43 جنديا.

وفي وقت سابق، أفيد بمقتل 77 عسكريا أذربيجانيا نتيجة الاشتباكات الأخيرة مع القوات المسلحة الأرمينية عند حدود البلدين.

وانتهت الاشتباكات على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا مساء يوم الأربعاء 14 سبتمبر الجاري.

من جهته وصل فريق عمل "المقر المشترك لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي" مساء الخميس الماضي إلى يريفان. وهدفه بحسب وزارة دفاع أرمينيا هو القيام بمهمة مراقبة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان وفقا للقرار الذي اتخذه مجلس الأمن لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

المصدر: نوفوستي